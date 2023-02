Un nome prima di altri nomi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un nome prima di altri nomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GIAN

Significato/Curiosita : Un nome prima di altri nomi I nomi dei giorni della settimana sin dal periodo romano hanno preso il nome dei sette pianeti dell'astronomia classica, e sono stati numerati a partire da lunedì. Gian Fabio Bosco, meglio conosciuto come Gian (Firenze, 30 luglio 1936 – Lavagna, 14 febbraio 2010), è stato un attore e comico italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

