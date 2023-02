La Ninfa mutata in fonte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Ninfa mutata in fonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARETUSA

Significato/Curiosita : La Ninfa mutata in fonte La Calisto è un dramma per musica in un prologo e tre atti del compositore Francesco Cavalli su libretto di Giovanni Faustini, basato a sua volta sul poema epico Metamorfosi di Ovidio.

Aretusa (in greco antico: sa, Arèthusa; in latino: Arethusa) è un personaggio della mitologia greca, figlia di Nereo e di Doride. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

