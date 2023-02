Nelle zampe e nelle pinne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle zampe e nelle pinne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PE

Significato/Curiosita : Nelle zampe e nelle pinne Le pinne sono gli organi di locomozione di molte specie animali acquatiche. Sigle Parlamento europeo – assemblea parlamentare dell'Unione europea

– assemblea parlamentare dell'Unione europea Port Elizabeth – città sudafricana

– città sudafricana Portable Executable – formato file

– formato file Public Enemy – gruppo musicale hip hop statunitense

– gruppo musicale hip hop statunitense Punti esperienza – punteggio usato nei giochi di ruolo

– punteggio usato nei giochi di ruolo Per esempio

Piano di Evacuazione

PE (Protective Earth) – conduttore di protezione di un impianto elettrico Chimica PE – sigla DIN 7728 e 16780 del polietilene Codici PE – codice vettore IATA di Air Europe Italy

– codice vettore IATA di Air Europe Italy PE – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Perù

– codice ISO 3166-1 alpha-2 del Perù PE – codice ISO 3166-2:BR di Pernambuco (Brasile)

– codice ISO 3166-2:BR di Pernambuco (Brasile) PE – codice ISO 3166-2:CA dell'Isola del Principe Edoardo (Canada)

– codice ISO 3166-2:CA dell'Isola del Principe Edoardo (Canada) PE – codice ISO 3166-2:GT di El Petén (Guatemala)

– codice ISO 3166-2:GT di El Petén (Guatemala) PE – codice ISO 3166-2:HU di Pest (Ungheria)

– codice ISO 3166-2:HU di Pest (Ungheria) PE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Pescara (Italia) Economia Pe o P/E – rapporto prezzo-utili di un'azione (dall'inglese Price/Earnings) Etichettatura tessile PE – sigla della denominazione della fibra polietilenica Fisica Pe – numero di Péclet

– numero di Péclet P e – flusso radiante Informatica Portable Executable – formato file

– formato file .pe – dominio di primo livello del Perù Altro Pe – lettera dell'alfabeto fenicio ed ebraico

– lettera dell'alfabeto fenicio ed ebraico PE – targa automobilistica della provincia di Pescara

– targa automobilistica della provincia di Pescara Pe – lettera dell'alfabeto cirillico

– lettera dell'alfabeto cirillico PE – targa automobilistica di Perg (Austria)

– targa automobilistica di Perg (Austria) PE – targa automobilistica di Peine (Germania)

– targa automobilistica di Peine (Germania) PE – targa automobilistica della prefettura di Rethymno (Grecia)

– targa automobilistica della prefettura di Rethymno (Grecia) PE – vecchia targa automobilistica di Pelhrímov (Repubblica Ceca)

– vecchia targa automobilistica di Pelhrímov (Repubblica Ceca) PE – targa automobilistica di Partizánske (Slovacchia)

– targa automobilistica di Partizánske (Slovacchia) P.E. Baracus – personaggio della serie televisiva A-Team Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

