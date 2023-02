Nel gomito e nel tallone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel gomito e nel tallone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TO

Significato/Curiosita : Nel gomito e nel tallone Il gomito è la regione anatomica che circonda e comprende l'omonima articolazione dell'arto superiore, tra il braccio e l'avambraccio. Codici to – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tongana

TO – codice FIPS 10-4 del Togo

TO – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Tonga

TO – codice ISO 3166-2:BR dello stato di Tocantins (Brasile)

TO – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Toledo (Spagna)

TO – codice ISO 3166-2:GN della prefettura di Tougué (Guinea)

TO – codice ISO 3166-2:GT del dipartimento di Totonicapán (Guatemala)

TO – codice ISO 3166-2:GW della regione di Tombali (Guinea-Bissau)

TO – codice ISO 3166-2:HU della provincia di Tolna (Ungheria)

TO – codice ISO 3166-2:IT della Città metropolitana di Torino (Italia)

TO – codice ISO 3166-2:SO del Tug Dair (Somalia)

TO – codice ISO 3166-2:UZ della regione di Tashkent (Uzbekistan) Geografia Tô – distretto della provincia di Sissili (Burkina Faso) Informatica .to – dominio di primo livello di Tonga Persone Kenneth To – nuotatore hongkonghese Altro TO – targa automobilistica di Torgau-Oschatz (Germania)

TO – targa automobilistica del distretto di Topolcany (Slovacchia)

TO – targa automobilistica di Torino (Italia)

TO-(seguito da un numero) – contenitore (package) per componenti elettronici, definito dallo standard JEDEC

Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «to»

