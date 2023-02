Nel bel mezzo del giallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel bel mezzo del giallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AL

Significato/Curiosita : Nel bel mezzo del giallo Totò, pseudonimo di Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio (Napoli, 15 febbraio 1898 – Roma, 15 aprile 1967), è stato un attore, commediografo, poeta, paroliere, sceneggiatore e filantropo italiano. Attore simbolo dello spettacolo comico in Italia, soprannominato «il principe della risata», è considerato, anche in virtù di alcuni ruoli drammatici, uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiano. Sigle Acquedotto Lucano

Anno luce

American League – Una delle due leghe del baseball professionistico americano

– Una delle due leghe del baseball professionistico americano AL – targa automobilistica di Alessandria (Italia) Chimica Al – simbolo chimico dell'alluminio Codici AL – Codice vettore IATA di Allegheny Airlines, Arlington County, Virginia, USA

AL – Codice vettore IATA di Skyway Airlines/Midwest Connect, Oak Creek, Wisconsin, USA

AL – Codice vettore IATA di TransAVIAexport Airlines, Minsk, Belarus

AL – Codice ISO 3166-2 dell'Albania

AL – codice ISO 3166-2:BR dello Stato di Alagoas (Brasile)

AL – Codice ISO 3166-2:ES della provincia di Almería

AL – Codice ISO 3166-2:FI delle Isole Åland (Finlandia)

AL – Codice ISO 3166-2:IT della provincia di Alessandria (Italia)

AL – Codice ISO 3166-2:US dell'Alabama (USA)

AL – codice postale della zona di St Albans, in Inghilterra Geografia Ål, è un comune norvegese della contea di Viken Geologia AL – Gruppo di Altavilla – supersintema stratigrafico Informatica .al – dominio di primo livello dell'Albania

– dominio di primo livello dell'Albania AL – registro delle CPU Intel Persone Al Capone (1899-1947) – gangster statunitense

(1899-1947) – gangster statunitense Al Gore – ex vicepresidente degli Stati Uniti

– ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Green – cantante e musicista statunitense

– cantante e musicista statunitense Al Oerter – atleta statunitense

– atleta statunitense Al Pacino – attore statunitense

– attore statunitense Al Parker (1952-1992) – attore pornografico statunitense

(1952-1992) – attore pornografico statunitense "Weird Al" Yankovic – cantante parodistico statunitense Altro AL – automobile francese degli inizi del XX secolo

– automobile francese degli inizi del XX secolo Al – vocabolo arabo Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Al» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

