Il monte degli dèi - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : OLIMPO

Significato/Curiosita : Il monte degli dei Il monte degli Ulivi (anche monte Oliveto, in ebraico , Har HaZeitim; in arabo , , Jebel ez-Zeitun, Jebel et-Tur ("monte della Sommità"), in latino Mons Olearum è una montagna situata ad est di Gerusalemme. Il Monte Olimpo (in greco antico: µp) è, con i suoi 2917 m, la montagna più alta della Grecia. È situato nella parte settentrionale del paese, tra la Tessaglia e la Macedonia, non lontano dal mare Egeo. Nel 1938 è diventato sede del Parco nazionale del Monte Olimpo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

