Moneta svedese - Cruciverba

La corona svedese (in svedese krona, al plurale kronor) è la valuta monetaria utilizzata in Svezia. Una corona svedese è divisa in 100 parti chiamate öre, sia al singolare che al plurale. Il suo codice internazionale ISO 4217 è SEK. La corona svedese non fa parte degli accordi europei di cambio II attualmente in vigore: la Svezia sarebbe comunque tenuta ad adottare l'euro.

Accezioni comuni

Corona – copricapo cerimoniale dei monarchi

Anatomia

Corona – parte superiore del cranio

– parte superiore del cranio Corona – regione circolare a ridosso della pupilla

– regione circolare a ridosso della pupilla Corona – parte superiore del dente, esterna alla gengiva Corona – in odontotecnica, capsula protettiva o sostitutiva della corona del dente

– parte superiore del dente, esterna alla gengiva Corona – parte circolare del pene, alla base del glande

– parte circolare del pene, alla base del glande Corona – anello di cute, coperta di pelo, immediatamente al di sopra della muraglia (parte cornea dello zoccolo equino)

Architettura

Corona – struttura con cui termina superiormente una costruzione, detta anche coronamento

– struttura con cui termina superiormente una costruzione, detta anche coronamento Corona – opera esterna delle antiche fortificazioni costituita da un bastione frontale e due mezzi bastioni laterali

– opera esterna delle antiche fortificazioni costituita da un bastione frontale e due mezzi bastioni laterali Corona – si dice della parte superiore di una diga (costruita con struttura, forma ad arco)

Geografia

Italia

Corona – frazione di Mariano del Friuli, in provincia di Gorizia

– frazione di Mariano del Friuli, in provincia di Gorizia Corona – frazione di Cortaccia sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano

Stati Uniti d'America

Corona – città della contea di Riverside, in California

– città della contea di Riverside, in California Corona – città della contea di Roberts, nel Dakota del Sud

– città della contea di Roberts, nel Dakota del Sud Corona – villaggio della contea di Lincoln, nel Nuovo Messico

Musica

Corona – segno della notazione musicale che indica il prolungamento di una nota

– segno della notazione musicale che indica il prolungamento di una nota Corona – cantante brasiliana naturalizzata italiana e denominazione del progetto musicale dance di cui era la voce

– cantante brasiliana naturalizzata italiana e denominazione del progetto musicale dance di cui era la voce Corona – album di Fay Hallam del 2015

Persone

Achille Corona (1914-1979) – politico e giornalista italiano

(1914-1979) – politico e giornalista italiano Alessandro Corona (n. 1972) – ex canottiere italiano

(n. 1972) – ex canottiere italiano Antonio Corona (1933-1994) - politico italiano

(1933-1994) - politico italiano Armando Corona (1921-2009) – politico italiano del PRI, già presidente del consiglio regionale sardo e Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia

(1921-2009) – politico italiano del PRI, già presidente del consiglio regionale sardo e del Grande Oriente d'Italia Christian Corona (n. 1977) – giocatore di curling italiano

(n. 1977) – giocatore di curling italiano Domenico Corona (1825-1911) – imprenditore italiano

(1825-1911) – imprenditore italiano Emiliano Corona (n. 1983) – orientalista italiano

(n. 1983) – orientalista italiano Fabrizio Corona (n. 1974) – personaggio televisivo coinvolto in Vallettopoli

(n. 1974) – personaggio televisivo coinvolto in Giacomo Corona (1908-1979) – politico italiano

(1908-1979) – politico italiano Giovanni Corona (1914-1987) – poeta italiano

(1914-1987) – poeta italiano Giorgio Corona (n. 1974) – calciatore italiano

(n. 1974) – calciatore italiano Hugo René Rodríguez Corona (n. 1959) – ex calciatore messicano, di ruolo attaccante

(n. 1959) – ex calciatore messicano, di ruolo attaccante Jesús Manuel Corona (n. 1993) – calciatore messicano, di ruolo centrocampista

(n. 1993) – calciatore messicano, di ruolo centrocampista Joe Corona (n. 1990) – calciatore statunitense, di origini messicane, di ruolo centrocampista

(n. 1990) – calciatore statunitense, di origini messicane, di ruolo centrocampista José de Jesús Corona (1981) – calciatore messicano, di ruolo portiere

(1981) – calciatore messicano, di ruolo portiere José Llopis Corona (1918-2011) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore

(1918-2011) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore Juan Corona (1934-2019) – pluriomicida seriale messicano

(1934-2019) – pluriomicida seriale messicano Lauro Corona (1957-1989) – attore e modello brasiliano

(1957-1989) – attore e modello brasiliano Leonardo Corona (1561-1605) – pittore italiano

(1561-1605) – pittore italiano Luca Corona (n. 1977) – rugbista a 15 italiano

(n. 1977) – rugbista a 15 italiano Marina Corona (n. 1949) – poetessa italiana

(n. 1949) – poetessa italiana Mauro Corona (n. 1950) – scrittore, alpinista e scultore italiano

(n. 1950) – scrittore, alpinista e scultore italiano Miguel Angel Corona , propr. Miguel Ángel García Pérez-Roldán, noto come Corona (n. 1981) – ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista

, propr. Miguel Ángel García Pérez-Roldán, noto come (n. 1981) – ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista Pio Alberto del Corona (1837-1912) – arcivescovo cattolico italiano

(1837-1912) – arcivescovo cattolico italiano Puccio Corona (1942-2013) – giornalista italiano

(1942-2013) – giornalista italiano Romolo Corona (1893-1965) – compositore, produttore discografico, editore e paroliere italiano

(1893-1965) – compositore, produttore discografico, editore e paroliere italiano Sirio Corona (1974-2001) – vigile del fuoco italiano, insignito di medaglia d'oro al valor civile

(1974-2001) – vigile del fuoco italiano, insignito di medaglia d'oro al valor civile Teodoro Corona Musachi , anche noto come Teodoro III Musachi (...–1449) – condottiero e patriota albanese

, anche noto come Teodoro III Musachi (...–1449) – condottiero e patriota albanese Vittorio Corona (1947-2007) – giornalista italiano

(1947-2007) – giornalista italiano Vittorio Corona (1901-1966) – pittore italiano

(1901-1966) – pittore italiano Yasser Corona (n. 1987) – calciatore messicano, di ruolo difensore

Opere e personaggi

Corona – film del 2020 diretto da Mostafa Keshvari

– film del 2020 diretto da Mostafa Keshvari Corona – pianeta immaginario presente in alcuni fumetti della Disney

– pianeta immaginario presente in alcuni fumetti della Disney Corona – luogo immaginario in cui si svolgono gli eventi narrati nella saga di Demon Wars

– luogo immaginario in cui si svolgono gli eventi narrati nella saga di Demon Wars Corona – personaggio di Spider Riders

Scienze e tecnologia

Corona – in fisica, fenomeno ottico

– in fisica, fenomeno ottico Corona – in matematica, insieme dei punti compresi fra due circonferenze concentriche

– in matematica, insieme dei punti compresi fra due circonferenze concentriche Corona solare – parte più esterna dell'atmosfera del Sole

– parte più esterna dell'atmosfera del Sole CORONA – prototipo di un vettore di lancio riutilizzabile

– prototipo di un vettore di lancio riutilizzabile Corona – serie di satelliti spia prodotti e gestiti dalla CIA con l'assistenza dell'aeronautica militare statunitense

– serie di satelliti spia prodotti e gestiti dalla CIA con l'assistenza dell'aeronautica militare statunitense Corona – ruota di maggiore diametro in un sistema di trasmissione a corona e pignone

– ruota di maggiore diametro in un sistema di trasmissione a corona e pignone Corona – corona specifica per biciclette

– corona specifica per biciclette Corona – fibra di scarto nella filatura della lana

– fibra di scarto nella filatura della lana Corona (orologeria) – rotellina zigrinata di un orologio con funzione di regolazione

Valute

Corona – moneta introdotta in Inghilterra da Enrico VIII

– moneta introdotta in Inghilterra da Enrico VIII Corona austro-ungarica – valuta dell'Impero austro-ungarico

– valuta dell'Impero austro-ungarico Corona ceca – valuta della Repubblica Ceca

– valuta della Repubblica Ceca Corona cecoslovacca – valuta della Cecoslovacchia

– valuta della Cecoslovacchia Corona danese – valuta della Danimarca

– valuta della Danimarca Corona del Liechtenstein – valuta del Liechtenstein

– valuta del Liechtenstein Corona delle Fær Øer – valuta delle isole Fær Øer

– valuta delle isole Fær Øer Corona di Boemia e Moravia – valuta in corso solo durante la Seconda guerra mondiale

– valuta in corso solo durante la Seconda guerra mondiale Corona estone – valuta dell'Estonia fino al 14 gennaio 2011

– valuta dell'Estonia fino al 14 gennaio 2011 Corona islandese – valuta dell'Islanda

– valuta dell'Islanda Corona jugoslava – ex-valuta della Jugoslavia

– ex-valuta della Jugoslavia Corona norvegese – valuta della Norvegia

– valuta della Norvegia Corona slovacca – ex-valuta della Slovacchia

– ex-valuta della Slovacchia Corona svedese – valuta della Svezia

Altro

Corona – sinonimo di istituzione regia

– sinonimo di istituzione regia Corona – nome proprio femminile italiano

– nome proprio femminile italiano Corona – cognome italiano

– cognome italiano Corona – marca di birra

– marca di birra Corona – in botanica, insieme di appendici disposte in cerchio e sovrastanti un organo

– in botanica, insieme di appendici disposte in cerchio e sovrastanti un organo Corona – nel cattolicesimo, oggetto utilizzato per recitare il rosario

– nel cattolicesimo, oggetto utilizzato per recitare il rosario Corona – in esogeologia, formazione geologica di forma ellissoidale

– in esogeologia, formazione geologica di forma ellissoidale Corona – nel pugilato e altri sporti, simbolo che rappresenta i detentori di un titolo di campione del mondo

– nel pugilato e altri sporti, simbolo che rappresenta i detentori di un titolo di campione del mondo Corona – nella Roma antica, ricompensa militare ai soldati e ufficiali valorosi

– nella Roma antica, ricompensa militare ai soldati e ufficiali valorosi Corona – in araldica, figura che compare come ornamento dello scudo

– in araldica, figura che compare come ornamento dello scudo Corona – lampadario medievale costituito da uno o più cerchi metallici muniti di punte reggicandela o di coppette d'olio

– lampadario medievale costituito da uno o più cerchi metallici muniti di punte reggicandela o di coppette d'olio Corona – vascello di linea veneziano del XVIII secolo

