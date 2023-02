Molluschi che rodono le carene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molluschi che rodono le carene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TEREDINI

Significato/Curiosita : Molluschi che rodono le carene I Teredinidi (Teredinidae Rafinesque, 1815) sono una famiglia di molluschi bivalvi appartenenti all'ordine Myoida. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: molluschi; rodono; carene; molluschi che rodono le carene delle barche; È bivalve nei molluschi ; Accessorio per la pesca di molluschi come calamari; Trasformano le gole in ottimi molluschi ; Molluschi che rodono le carene delle barche; rodono in cantina; Dove rodono lasciano polvere; Corrodono i metalli; Molluschi che rodono le carene delle barche; Sono un pericolo per le carene ; Cerca nelle Definizioni