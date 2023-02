Misure terriere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misure terriere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ACRI

Significato/Curiosita : Misure terriere L'English Staffordshire Bull Terrier, più comunemente Staffordshire Bull Terrier o Staffy, è una delle razze canine di origine britannica nata selezionata dal Bull and Terrier e riconosciuta dalla FCI (Standard N. 76, Gruppo 3, Sezione 3). Si tratta della quinta razza canina più popolare della Gran Bretagna. Questa razza fa parte sia dei Terrier di tipo Bull che dei Bull. Geografia Acri – l'antica San Giovanni d'Acri , oggi città d'Israele

– l'antica , oggi città d'Israele Acri – comune italiano Persone Antonio Acri – politico italiano

– politico italiano Francesco Acri – filosofo e storico della filosofia italiano Sigle ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa Altro Acri – 'ndrina

– 'ndrina Acri – unità di misura Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Acri» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: misure; terriere; misure di superficie in uso in Gran Bretagna; misure di lunghezza; misure agrarie di diecimila metri quadrati; misure di superficie; Misure terriere inglesi; Cerca nelle Definizioni