Il mister degli Azzurri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mister degli Azzurri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CT

Significato/Curiosita : Il mister degli Azzurri Il mistero del Treno Azzurro è un romanzo giallo scritto da Agatha Christie e pubblicato per la prima volta nel 1928. Si tratta del quinto romanzo ad avere come protagonista il celebre e brillante detective privato belga Hercule Poirot. Sigle Cacciatorpediniere

Cantico dei Cantici

Campo totale

Capotreno

Ceská televize – rete televisiva della Repubblica Ceca

– rete televisiva della Repubblica Ceca Clackamas Technology

Commissario tecnico

Concilium Tridentinum

Tomografia computerizzata (Computed tomography) Codici CT – codice vettore IATA di Alitalia CityLiner

CT – vecchio ISO 3166-2:AU dell'Australian Capital Territory (Australia), sostituito da ACT nel 2004

CT – codice ISO 3166-2:ES della Catalogna (Spagna)

CT – codice ISO 3166-2:IN di Chhattisgarh (India)

CT – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Catania (Italia)

CT – codice ISO 3166-2:MD di Cantemir (Moldavia)

CT – codice ISO 3166-2:MW del distretto di Chitipa (Malawi)

CT – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Costanza (Romania)

CT – codice ISO 3166-2:US dello stato del Connecticut (USA) Altro Ct – simbolo del carato

Ct – simbolo del centime

CT – targa automobilistica di Stara Zagora (Bulgaria)

CT – targa automobilistica di Torun (Polonia)

CT – targa automobilistica di Catania (Italia)

c't – periodico tedesco di informatica

– periodico tedesco di informatica C.T. (Carlo Torrighelli) – celebre writer attivo a Milano negli anni settanta

– celebre attivo a Milano negli anni settanta ct – Commissario tecnico nel calcio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: mister; degli; azzurri; mister iosa, inspiegabile; Abbreviazione di mister ; La scrivania del mister ; L aria del mister ; Il monte degli dèi; Contenuti degli alimenti studiati dai dietologi; I nodosi bastoni degli uomini primitivi; Andava per il mondo combattendo in difesa degli oppressi; Ha petali azzurri ; Come gli ex azzurri Altafini, Angelillo e Sivori; Un undici di nerazzurri ; azzurri come il cielo; Cerca nelle Definizioni