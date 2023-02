La miniauto venduta dalla Mercedes - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La miniauto venduta dalla Mercedes. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SMART

Significato/Curiosita : La miniauto venduta dalla Mercedes La Smart GmbH, acronimo di Swatch Mercedes ART, è una casa automobilistica del gruppo Mercedes-Benz Group (titolare anche del marchio Mercedes-Benz) fondata ufficialmente nel 1996, famosa per la produzione della piccola Fortwo, automobile per uso cittadino lunga appena 2 metri e mezzo e omologata per due passeggeri. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

