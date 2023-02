In mezzo al Colosseo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo al Colosseo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OS

Significato/Curiosita : In mezzo al Colosseo Il palazzo della Civiltà Italiana, noto anche come palazzo della Civiltà del Lavoro e Colosseo quadrato, è un edificio monumentale che si trova a Roma nel moderno quartiere dell’EUR. Concepito fin dal 1936 e progettato nel 1937, la sua costruzione iniziò nel luglio 1938 e fu inaugurato, benché incompleto, nel 1940; i lavori si interruppero nel 1943 per poi essere ultimati nel dopoguerra. macOS (pronunciato in inglese come /mæk o s/) (/mæk o s tn/) è il sistema operativo sviluppato da Apple per i computer Macintosh. È nato nel 2001 per combinare le note caratteristiche dell'interfaccia utente dell'originario Mac OS Classic con l'architettura di un sistema operativo di derivazione UNIX della famiglia BSD. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: mezzo; colosseo; In mezzo allo squarcio; In mezzo alla cripta; Senza __ tempo in mezzo ; Tolti di mezzo ; Il colle di Roma compreso tra il colosseo e le Terme di Caracalla; Il quartiere romano con il colosseo quadrato; colosseo : Roma = Partenone : x; Vivono nella città del colosseo ; Cerca nelle Definizioni