In mezzo alle vasche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo alle vasche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SC

Significato/Curiosita : In mezzo alle vasche Il cloruro di sodio è il sale sodico dell'acido cloridrico avente formula NaCl ed è il costituente principale del comune sale da cucina. Per antonomasia il cloruro di sodio è detto semplicemente sale. A temperatura ambiente si presenta come un solido cristallino incolore e con un odore e un sapore caratteristici. In soluzione acquosa, oppure fuso, conduce corrente elettrica. Sigle Safety car – automobile d'emergenza utilizzata nelle corse automobilistiche

– automobile d'emergenza utilizzata nelle corse automobilistiche Sinistra Critica – partito politico italiano

– partito politico italiano South Carolina (Carolina del Sud) – stato federato degli USA

(Carolina del Sud) – stato federato degli USA StarCraft – videogioco sviluppato da Activision Blizzard

– videogioco sviluppato da Activision Blizzard Strada comunale

System call – funzioni implementate in C ed eseguite dal kernel di UNIX

– funzioni implementate in C ed eseguite dal kernel di UNIX Salvo complicazioni – dicitura che accompagna il numero di giorni di una prognosi

– dicitura che accompagna il numero di giorni di una prognosi Scelta Civica , partito politico italiano

, partito politico italiano Super Cujo Chimica Sc – simbolo chimico dello scandio Codici SC – codice vettore IATA di Shandong Airlines

SC – codice FIPS 10-4 di Saint Kitts e Nevis

sc – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua sarda

SC – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Seychelles

SC – codice ISO 3166-2:BR di Santa Catarina (Brasile)

SC – codice ISO 3166-2:BZ del Distretto di Stann Creek (Belize)

SC – codice ISO 3166-2:US della Carolina del Sud (Stati Uniti) Informatica .sc – dominio di primo livello delle Seychelles Medicina s.c. (o SC) – acronimo di sottocutaneo Religione S.C. – Sacrosanctum Concilium (Costituzione sulla Liturgia del Concilio Vaticano II)

S.C. – Fratelli del Sacro Cuore

S.C. – Servi della Carità (Opera Don Guanella)

S.C. – Suore della Carità di Cincinnati

S.C. – Suore della Carità di New York

S.C. – Suore della Carità di Seton Hill

S.C. – Suore di Carità di San Vincenzo de' Paoli

S.C. – Suore di Carità di Sant'Elisabetta

S.C. – Sacramentum caritatis (documento del magistero) Sport SC – abbreviazione di Sport Club , Sporting Club , Sporting Clube , Sports Club nella denominazione di squadre sportive

, , , nella denominazione di squadre sportive SC – abbreviazione di Società Calcio, Società Calcistica, Soccer Club nella denominazione di squadre di calcio Altro sc. – abbreviazione di scilicet

Sc – abbreviazione di stratocumulo

Sc – in entomologia è il simbolo con cui si indica nella descrizione morfologica dell'ala degli insetti la vena subcosta

SC – targa automobilistica di Schwabach (Germania)

SC – targa automobilistica di Czestochowa (Polonia)

SC – targa automobilistica di Senec (Slovacchia) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Sc» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: mezzo; alle; vasche; Nel bel mezzo del giallo; In mezzo alla persiana; II punto di mezzo ; In mezzo al salone; Valle trentina delle mele; I confini del Galle s; alle gri, di buon umore; Musicò La vedova alle gra; Le mostre con le vasche ; In vasche e in lavandini; vasche tta di metallo usata per cucinare allo spiedo; Il salvasche rmo del PC; Cerca nelle Definizioni