In mezzo alla persiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo alla persiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SI

Significato/Curiosita : In mezzo alla persiana Il persiano (nome nativo: ; farsi Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/fr'si/) è una lingua indoeuropea parlata in Iran, in Tagikistan, dove è ufficialmente denominato (forsi-i) tojiki (lingua tagica), in Afghanistan, dove è ufficialmente denominato (farsi-ye) dari (lingua dari) e in Uzbekistan. Sigle Satiety index – Indice di sazietà

– Indice di sazietà Sistema internazionale di unità di misura

Smithsonian Institution – istituto di ricerca e museo statunitense

– istituto di ricerca e museo statunitense Sportitalia – emittente televisiva italiana

– emittente televisiva italiana Sports Illustrated – rivista statunitense

– rivista statunitense Staten Island – un borough di New York e un'isola sul fiume Hudson (Stati Uniti) Astrologia Si – () ramo terrestre dell'astrologia cinese Chimica Si – simbolo chimico del silicio Codici SI – codice vettore IATA di Skynet Airlines

si – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua singalese

SI – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Slovenia

SI – codice ISO 3166-2:GN della prefettura di Siguiri (Guinea)

SI – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Siena (Italia)

SI – codice ISO 3166-2:LR della contea di Sinoe (Liberia)

SI – codice ISO 3166-2:SR di Sipaliwini (Suriname)

SI – codice ISO 3166-2:UZ della Regione di Sirdaryo (Uzbekistan) Etichettatura tessile SI – sigla della denominazione di sisal Informatica .si – dominio di primo livello della Slovenia Letteratura Sì (in originale Ja) - romanzo di Thomas Bernhard del 1978 Mitologia Si – divinità lunare nella mitologia dei Mohicani Musica Si – nota musicale

– nota musicale Sì - operetta di Pietro Mascagni del 1919

- operetta di Pietro Mascagni del 1919 Sí - album di Julieta Venegas del 2004 Politica Sinistra Italiana – partito politico italiano

– partito politico italiano Socialist International – Internazionale socialista

– Internazionale socialista Socialisti Italiani – partito politico italiano Religione S.I. – sigla della Compagnia di Gesù (Societas Iesu)

Sì – complesso templare buddhista in Cina Altro Sì – affermazione

– affermazione SI – sigla del Sistema internazionale di unità di misura

SI – targa automobilistica della provincia di Siena (Italia)

ŠI – targa automobilistica di Sebenico (Croazia)

SI – targa automobilistica di Siegen (Germania)

SI – targa automobilistica di Siemianowice Slaskie (Polonia)

SI – targa automobilistica di Skalica (Slovacchia)

Piaggio Si – ciclomotore della Piaggio

– ciclomotore della Piaggio SI – "soggetto ignoto", termine utilizzato per riferirsi prevalentemente a un criminale di cui ancora non si conosce l'identità. Tale termine viene utilizzato molto nella serie televisiva americana Criminal Minds. In inglese viene chiamato "Unsub". Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «SI» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: mezzo; alla; persiana; II punto di mezzo ; In mezzo al salone; In mezzo al Colosseo; In mezzo allo squarcio; La miniauto venduta dalla Mercedes; L osso tra spalla e gomito; Ridà vita alla biro; Si producono dalla ghisa; Fu vinta da Callimaco nel corso della prima guerra persiana ; Tipica chitarra persiana ; persiana ; Una pecora persiana ; Cerca nelle Definizioni