Meraviglioso, bellissimo - Cruciverba

La seconda stagione della serie televisiva This Is Us, composta da 18 episodi, è stata trasmessa negli Stati Uniti in prima visione assoluta dal canale NBC dal 26 settembre 2017 al 13 marzo 2018.

Pensiero stupendo/Bello è il 24° singolo di Patty Pravo, prodotto da Antonio Coggio, pubblicato dalla casa discografica RCA Italiana nel gennaio 1978.

Il singolo raggiunse le zone alte della hit-parade nelle prime settimane del 1978 ed entrambi i brani che vi appartengono furono inclusi nell'album Miss Italia.