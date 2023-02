La materia più ricca di date - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La materia più ricca di date. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STORIA

Significato/Curiosita : La materia piu ricca di date La Notte stellata (De sterrennacht) è un dipinto del pittore olandese Vincent van Gogh, realizzato nel 1889 e conservato al Museum of Modern Art di New York. Vera e propria icona della pittura occidentale, il dipinto raffigura un paesaggio notturno di Saint-Rémy-de-Provence, poco prima del sorgere del sole. La storia (dal greco antico sta, historía, “ispezione [visiva]”, "ricerca", "conoscenza") è la disciplina che si occupa dello studio del passato tramite l'uso di fonti, cioè di documenti, testimonianze e racconti che possano trasmettere il sapere del passato. Più precisamente, la storia è la ricerca sui fatti del passato e il tentativo di una narrazione continua e sistematica degli stessi fatti, in quanto considerati di importanza per la specie umana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: materia; ricca; date; Costringere con la forza materia le o morale; materia le nero e bituminoso; Ultramicroscopica parte della materia ; Incredula in materia religiosa; Una ricca zona archeologica; La ricca pinacoteca milanese; Città del Modenese ricca di industrie tessili; Persona ricca e famosa; Andate via; Saldate ; Possono essere infondate ; date in dono; Cerca nelle Definizioni