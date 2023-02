In marzo e in aprile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In marzo e in aprile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AR

Significato/Curiosita : In marzo e in aprile Il 1985 (MCMLXXXV in numeri romani) è un anno del XX secolo. Sigle Alfa Romeo – casa automobilistica italiana

– casa automobilistica italiana Artrite reumatoide – malattia reumatica autoimmune

– malattia reumatica autoimmune Ascensione Retta – equivalente della longitudine sulla sfera celeste Chimica Ar – simbolo chimico dell'argon

Ar – simbolo indicante il gruppo arile Codici AR – Codice vettore IATA di Aerolíneas Argentinas

AR – Codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Argentina

ar – Codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua araba

AR – Codice ISO 3166-2:IT della provincia di Arezzo (Italia)

AR – Codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Arad (Romania)

AR – Codice ISO 3166-2:CH del Canton Appenzello Esterno (Svizzera)

AR – Codice ISO 3166-2:US dello stato dell'Arkansas (USA) Informatica .ar – dominio di primo livello dell'Argentina

– dominio di primo livello dell'Argentina ar – comando Unix

– comando Unix augmented reality Religione A.R. – Ancelle Riparatrici del Sacro Cuore di Gesù

A.R. – Suore Agostiniane Recollette Toponimi Ar (o Ar-Moab) – città biblica moabita

(o Ar-Moab) – città biblica moabita AR – Arezzo (Italia) nelle targhe automobilistiche

AR – identificativo dell'Arkansas (Stati Uniti d'America) Altro A/R – andata e ritorno

A/R Andata + Ritorno – film del 2004

– film del 2004 AR – Area Record, nello sport

AR – argento, in numismatica

Ar – runa Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Ar» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

