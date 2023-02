Il martinetto nell auto - Cruciverba

Negli sport motoristici, un pit stop è una pausa per il rifornimento di carburante, sostituzione degli pneumatici, riparazioni, regolazioni meccaniche, un cambio di pilota, scontare una penalità o qualsiasi altra combinazione di quanto sopra. I box di solito sono costituiti da una corsia che corre parallela al rettilineo di partenza/arrivo ed è collegata a ciascuna estremità alla pista principale, con una fila di garage (di solito uno per squadra) all'esterno dei quali viene svolto il ...

Il cric (dal francese cric, a sua volta dal medio alto tedesco kriec – medio basso tedesco krich – “congegno per far muovere le macchine da guerra”) o cricco , più correttamente martinetto, è un attrezzo per sollevare un veicolo a ruote, onde permettere la sostituzione di una ruota o altre manutenzioni.