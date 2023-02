Il mare che riceve il Volga - Cruciverba

Il Volga, o anche la Volga, ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'vlga/; in russo: ´, in tataro Idel, anticamente conosciuto come Atil, Itil o Idil) è un fiume della Russia europea; è il più lungo fiume europeo ed è il cuore del più ampio bacino fluviale del vecchio continente.

Il mar Caspio (in kazako , Kaspij Tengizi e in russo , Kaspijskaie morie), mar Cazaro (o Khazaro, in persiano darya-ye xazar, in turkmeno Hazar denizi e in azero Xzr dnizi, Kazar danizi) o anticamente mare Ircano, è la più grande massa d'acqua chiusa della Terra. Il bacino endoreico, per quanto simile per vastità e salinità ad un mare interno è, in termini puramente geografici, un lago d'acqua salata. Si trova in fondo alla depressione caspica (-28 s.l.m.), tra l'Europa e l'Asia, a est del Caucaso, a ovest dell'ampia steppa dell'Asia centrale, a sud delle fertili pianure della Russia meridionale nell'Europa orientale e a nord dell'altopiano iranico dell'Asia occidentale.