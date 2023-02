La marcia per partire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La marcia per partire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PRIMA

Significato/Curiosita : La marcia per partire La Marcia per la pace Perugia - Assisi è una manifestazione del movimento pacifista italiano. Si svolge solitamente tra fine settembre e inizio ottobre, approssimativamente ogni due/tre anni, e si snoda per un percorso di circa 24 chilometri, da Perugia fino ad Assisi. Prima – gestore di telefonia mobile della Repubblica di San Marino

– gestore di telefonia mobile della Repubblica di San Marino Prima – agenzia assicurativa con sede in Italia

– agenzia assicurativa con sede in Italia Prima – la serata d'inaugurazione di uno spettacolo teatrale o di un'opera cinematografica

– la serata d'inaugurazione di uno spettacolo teatrale o di un'opera cinematografica Prima – personaggio della saga dei Pokémon

– personaggio della saga dei Pokémon Prima – il nome di una delle ore canoniche nella liturgia della Chiesa cattolica

– il nome di una delle ore canoniche nella liturgia della Chiesa cattolica Prima – nome proprio di persona italiano femminile

– nome proprio di persona italiano femminile Prima – personaggio della mitologia romana

– personaggio della mitologia romana Louis Prima – musicista e cantante statunitense di origini italiane Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Prima» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: marcia; partire; Organizzò la lunga marcia ; Ci precedono in marcia ; La marcia ingranata per posteggiare; Far marcia indietro; Spartire , misurare; Detto: partire è un po ; Fa partire il treno; partire dal porto; Cerca nelle Definizioni