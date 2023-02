Mangia foglie di eucalipto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mangia foglie di eucalipto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : KOALA

Significato/Curiosita : Mangia foglie di eucalipto Kwicky Koala (The Kwicky Koala Show) è una serie televisiva a cartoni animati prodotta da Hanna-Barbera e diretta da Tex Avery. Il koala o coala (Phascolarctos cinereus; Goldfuss, 1817), detto anche fascolarto e "piccolo orso", è un mammifero marsupiale australiano, unico rappresentante vivente del genere Phascolarctos (de Blainville, 1816) e della famiglia Phascolarctidae (Owen, 1839), o marsupiali arrampicatori. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

