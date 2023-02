Macchiati d olio - Cruciverba

Giovanni Brusca, soprannominato in lingua siciliana u verru (il porco), oppure lo scannacristiani per la sua ferocia (San Giuseppe Jato, 20 febbraio 1957), è un mafioso e collaboratore di giustizia italiano, in passato membro di rilievo di Cosa Nostra.

Unti e bisunti è un programma televisivo italiano "on the road" presentato dal cuoco Chef Rubio, alias di Gabriele Rubini, e trasmesso su DMAX e dal 2017 in replica su NOVE. L'ideazione del formato è della casa di produzione Pesci Combattenti. Nella prima stagione sono stati trasmessi 12 episodi da 23 minuti. Nella seconda e terza stagione sono stati trasmessi 10 episodi più due speciali da 44 minuti. È stato trasmesso anche nei canali DMAX di Spagna (con il nome El Chef Rubio) e Germania (So isst Mann in Italien) e anche in canali di 80 paesi. Il programma è stato declinato in un film, Unto e bisunto - La vera storia di Chef Rubio, trasmesso il 20 dicembre 2016.