Locale per spettacoli - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : CINE

Significato/Curiosita : Locale per spettacoli Il Moulin Rouge (in italiano, letteralmente "Mulino Rosso"), situato nel famoso quartiere a luci rosse di Pigalle, nel XVIII arrondissement di Parigi, vicino a Montmartre è uno dei più famosi locali di Parigi, inaugurato il 6 ottobre 1891 da Charles Zidler e da Joseph Oller. Cinepanettone (o cine-panettone) è un neologismo italiano indicante alcuni film comici di produzione italiana che vengono solitamente fatti uscire nelle sale cinematografiche durante il periodo natalizio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

