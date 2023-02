Locale da aperitivi - Cruciverba

L'aperitivo è una bevanda alcolica o analcolica che si beve prima dei pasti per stimolare l'appetito. Può essere una bevanda miscelata o non miscelata, accompagnata o meno da stuzzichini. Molti aperitivi, come ad esempio il Negroni, sono compresi nella lista della International Bartenders Association (Cocktail ufficiali IBA).

Codici

bar – codice ISO 639-3 della lingua bavarese

– codice ISO 639-3 della lingua bavarese BAR – codice ISO 3166-2:AZ di Bärdä (Azerbaigian)

– codice ISO 3166-2:AZ di Bärdä (Azerbaigian) BAR – codice identificativo del VOR/DME di Bari, radioassistenza per la navigazione aerea

Astronomia

Cratere Bar – cratere meteoritico di Marte

Geografia

Francia