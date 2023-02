Lo... stipendio di chi non lavora più - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo... stipendio di chi non lavora più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENSIONE

Significato/Curiosita : Lo... stipendio di chi non lavora piu Karl Emil Maximilian Weber (in tedesco: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['maks 've:b]; Erfurt, 21 aprile 1864 – Monaco di Baviera, 14 giugno 1920) è stato un sociologo, filosofo, economista e storico tedesco. La pensione è una obbligazione che consiste in una rendita vitalizia o temporanea corrisposta a una persona fisica in base a un rapporto giuridico con l'ente o la società che è obbligata a corrisponderla per la tutela del rischio di longevità o di altri rischi (invalidità, inabilità, superstiti, indiretta). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

