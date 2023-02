Liquori digestivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liquori digestivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMARI

Significato/Curiosita : Liquori digestivi Un liquore è una bevanda spiritosa dal sapore dolce, ottenuta mediante aromatizzazione di alcol o di altre bevande spiritose. Geografia Nepal – villaggio del Distretto di Rupandehi, Nepal

– villaggio del Distretto di Rupandehi, Nepal Ämari – villaggio dell'Estonia, sede dell'aeroporto militare omonimo

– villaggio dell'Estonia, sede dell'aeroporto militare omonimo Creta – comune nell'isola di Creta, Grecia

– comune nell'isola di Creta, Grecia Laghi amari – laghi salati situati presso il Canale di Suez, Egitto Persone Abdel Amari (1984) – ex calciatore sudanese

(1984) – ex calciatore sudanese Akira Amari (1949) – politico giapponese

(1949) – politico giapponese Carolina Amari (1866-1942) – educatrice e filantropa italiana

(1866-1942) – educatrice e filantropa italiana Emerico Amari (1810-1870) – giurista italiano, fratello del conte Michele (1803-1877)

(1810-1870) – giurista italiano, fratello del conte Michele (1803-1877) Gabriele Amari (1807-1858) – patriota italiano

(1807-1858) – patriota italiano Giuseppe Amari (1916-2004) – vescovo cattolico italiano

(1916-2004) – vescovo cattolico italiano Giuseppe Carnazza Amari (1837-1911) – patriota e politico italiano, figlio di Grazia Amari, sorella dell'orientalista Michele

(1837-1911) – patriota e politico italiano, figlio di Grazia Amari, sorella dell'orientalista Michele Michele Amari (1806-1889) – arabista, uomo politico e storico italiano

(1806-1889) – arabista, uomo politico e storico italiano Michele Amari (1803-1877) – patriota e politico italiano, fratello del giurista Emerico

(1803-1877) – patriota e politico italiano, fratello del giurista Emerico Monica Amari (1953) – saggista italiana

(1953) – saggista italiana Raja Amari (1971) – regista e sceneggiatrice tunisina Altro Amari – Gruppo musicale italiano di electro rock/indie Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Amari» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

