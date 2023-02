Liquore che sembra acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liquore che sembra acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GIN

Significato/Curiosita : Liquore che sembra acqua I Mercanti di Liquore sono stati un gruppo musicale lombardo attivi tra il 1995 ed il 2010, tornato in attività nel 2021. Il gin è una bevanda alcolica, solitamente incolore, ottenuta per distillazione di un fermentato ricavato solitamente da cereali o patate in cui viene messa a macerare una miscela di varie botaniche (possono arrivare fino a 80). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

