Il liquido in cui è sospeso l embrione dei Vertebrati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il liquido in cui è sospeso l embrione dei Vertebrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AMNIOTICO

Significato/Curiosita : Il liquido in cui e sospeso l embrione dei Vertebrati La cistifellea (pronuncia: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/isti'fllea/), detta anche colecisti (dal greco antico , chol, «bile» e st, kýstis, «vescica») o vescicola biliare (dal latino viscica fellea), è un piccolo organo cavo facente parte dell'apparato digerente che ha lo ... L'amnios è un annesso embrionale che forma una sacca membranosa che circonda e protegge l'embrione. È presente nei rettili, uccelli e mammiferi, chiamati quindi Amniota; non è presente negli anfibi e nei pesci, chiamati quindi anamni. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

