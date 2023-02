Linea senza vocali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Linea senza vocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LN

Significato/Curiosita : Linea senza vocali Una vocale nasale è una vocale prodotta con il velo palatino abbassato, che permette il passaggio dell'aria nelle fosse nasali, creando così una risonanza caratteristica. La LN era una piccola autovettura prodotta tra il 1976 ed il 1986 dalla Casa automobilistica francese Citroën, come ulteriore alternativa alla 2CV e alla Dyane. La sigla, letta alla francese ("elèn"), indicava il vero nome dell'autovettura, Helène. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: linea; senza; vocali; Sottolinea il tintinnio dei bicchieri; linea che unisce i punti della carta alla stessa quota; Calciatori di prima linea ; Cambiano la linea in lista; Il parente... senza parte; Voga senza pari; Il Pacino di Sfida senza regole; senza farsi distrarre; Le vocali in gruppo; Tre vocali su molti annunci; Le vocali di moda; vocali in forse; Cerca nelle Definizioni