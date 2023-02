Laterizio per spioventi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Laterizio per spioventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEGOLA

Significato/Curiosita : Laterizio per spioventi Laterizio (dal latino latericius, aggettivo derivato da later -eris = "mattone") indica un prodotto in materiale ceramico a pasta porosa, utilizzato sin dalla preistoria, che costituisce un materiale da costruzione ampiamente utilizzato in edilizia. La tegola (dal latino tegere, coprire) è un manufatto avente lo scopo principale di proteggere un edificio dalla pioggia, impedendo che questa si infiltri, danneggiando la struttura e pregiudicando l'abitabilità della casa stessa. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

