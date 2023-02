Lasciano contusioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lasciano contusioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PERCOSSE

In diritto penale si definisce percosse il delitto previsto dall'art. 581 del Codice Penale ai sensi del quale: Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: lasciano; contusioni; Si rilasciano a fine ferma; Non si lasciano turbare facilmente - antitesi; Si lasciano turbare facilmente; Non si lasciano convincere; È causa di contusioni ; Cerca nelle Definizioni