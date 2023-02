Ha la lama dentata - Cruciverba

Una sega è un attrezzo atto a tagliare legno o altri materiali, al fine di dividere un pezzo di materiale in parti più piccole secondo le misure desiderate. Consiste in una lama dentata che può essere diritta, circolare o a nastro, fissata su di un supporto per permetterne l'uso manuale o motorizzato.

Accezioni comuni

Sega – strumento da taglio

– strumento da taglio Sega – termine colloquiale basso con cui si indica l'atto della masturbazione maschile

Geografia

Sega di Ala – frazione di Ala (TN)

– frazione di Ala (TN) Sega – l'unica frazione di Cavaion Veronese (VR)

– l'unica frazione di Cavaion Veronese (VR) La Sega – frazione di Gruaro (VE)

– frazione di Gruaro (VE) Sega – frazione di Terragnolo (TN)

– frazione di Terragnolo (TN) Sega – frazione di Trambileno e Rovereto (TN)

– frazione di Trambileno e Rovereto (TN) Sega – frazione di Vallarsa (TN)

– frazione di Vallarsa (TN) Seghe – frazione di Velo d'Astico (VI)

Imprese

SEGA – società multinazionale giapponese attiva nell'ambito dei videogiochi

Musica

Sega – genere musicale e un ballo tipico dell'isola di Mauritius

– genere musicale e un ballo tipico dell'isola di Mauritius Sega musicale – strumento musicale

Persone

Filippo Sega – cardinale italiano

– cardinale italiano Francesco della Sega – religioso anabattista italiano

– religioso anabattista italiano Giovanni del Sega – pittore italiano

– pittore italiano Giulio Sega – ex calciatore italiano

– ex calciatore italiano Ronald Sega – astronauta e ingegnere statunitense

– astronauta e ingegnere statunitense Sergio Sega – calciatore italiano

– calciatore italiano Vittorio Sega – politico italiano

Medicina

SEGA – tumore cerebrale

Altro

Sega – simbolo araldico

