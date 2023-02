Il kung tra le arti marziali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il kung tra le arti marziali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : FU

Significato/Curiosita : Il kung tra le arti marziali Kung Fu Panda è un film d'animazione del 2008, diretto da Mark Osborne e John Stevenson e prodotto dalla DreamWorks Animation, che racconta le vicende di un panda gigante intento a imparare le arti marziali. Anime e manga Fu – personaggio del manga e anime Naruto

– personaggio del manga e anime Fu – personaggio della serie letteraria The Five Ancestors Codici FU – codice ISO 3166-2:AE di Fujairah (Emirati Arabi Uniti) Geografia Fu () – storica divisione politica della Cina; si veda Zhou (divisione politica)

() – storica divisione politica della Cina; si veda Fu – designazione di due prefetture del Giappone: Kyoto e Osaka

– designazione di due prefetture del Giappone: Kyoto e Osaka Contea di Fu – contea della provincia dello Shaanxi, Cina Informatica FU – rootkit Letteratura Fu (cinese tradizionale: cinese semplificato: ) – uno dei primi stili di poesia cinese, risalente alla dinastia Han Persone Marco Fu (1978) – giocatore di snooker hongkonghese

(1978) – giocatore di snooker hongkonghese Fu Bin (1969) – ex calciatore cinese

(1969) – ex calciatore cinese Fu Hao (...–...) – generale cinese

(...–...) – generale cinese Fu Haifeng (1983) – giocatore di badminton cinese

(1983) – giocatore di badminton cinese Fu Mingxia (1978) – ex tuffatrice cinese

(1978) – ex tuffatrice cinese Fu Sheng , conosciuto anche come Alexander Fu Sheng o Alexander Seng (1954-1983) – attore cinese

, conosciuto anche come o (1954-1983) – attore cinese Fu Wenjun (1955) – artista cinese

(1955) – artista cinese Fu Yiting (1996) – schermitrice cinese

(1996) – schermitrice cinese Fu Yuanhui (1996) – nuotatrice cinese

(1996) – nuotatrice cinese Fu Yubin (1963) – ex calciatore cinese

(1963) – ex calciatore cinese Fu Zhensong (1881-1953) – artista marziale cinese

(1881-1953) – artista marziale cinese Fu Zhong Wen (1903-1994) – artista marziale cinese, maestro di taijiquan Altro FU – antica targa automobilistica della provincia italiana di Fiume fino al 1930, poi sostituita da FM

– antica targa automobilistica della provincia italiana di Fiume fino al 1930, poi sostituita da FM Fu – kana giapponese

– kana giapponese Fu () – termine cinese per ascia; in italiano viene utilizzato per designare un particolare tipo di ascia utilizzata nelle arti marziali cinesi

() – termine cinese per ascia; in italiano viene utilizzato per designare un particolare tipo di ascia utilizzata nelle arti marziali cinesi FU – abbreviazione di Freie Universität Berlin , la principale Università di Berlino (Germania)

– abbreviazione di , la principale Università di Berlino (Germania) FU – abbreviazione di Framingham Union Hospital , parte del MetroWest Medical Center di Framingham, USA

– abbreviazione di , parte del di Framingham, USA Fu – descrizione di diversi cognomi cinesi, tra cui , , e ecc.

– descrizione di diversi cognomi cinesi, tra cui , , e ecc. F-U – mossa di wrestling

– mossa di wrestling FU – Farmacopea Ufficiale Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: kung; arti; marziali; kung fu __, film d animazione; Uno dei Cinque Cicloni del film kung fu panda; Il Bruce del kung fu; kung fu _, film d animazione del 2008; Ha una speciale parti ta; arti colo per ragazzo; Un interruzione della parti ta di basket; Era il parti to di Ugo La Malfa; __ marziali : comprendono judo e karaté; Sono colorate nelle arti marziali ; Il complesso delle arti marziali cinesi; Variante cinese di arti marziali ; Cerca nelle Definizioni