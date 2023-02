L istituto bancario del Vaticano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L istituto bancario del Vaticano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IOR

Significato/Curiosita : L istituto bancario del Vaticano Le coordinate bancarie sono codici o diciture che permettono di identificare un rapporto di conto corrente esistente presso un istituto bancario. Uno dei documenti più chiari per visualizzare i movimenti di conto corrente identificati con le coordinate bancarie è il conto scalare. L'Istituto per le opere di religione (acronimo: IOR) è un'istituzione finanziaria pubblica della Città del Vaticano, fondata nel 1942 da papa Pio XII e con sede in Vaticano. È spesso erroneamente considerato la banca centrale della Santa Sede, compito invece svolto dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

