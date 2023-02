Le isole con Itaca e Corfù - Cruciverba

Corfù (anche Corcira, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/kor'ira/; in greco moderno: a o a, Kérkyra; in latino Corcyra; in veneto Corfù; in albanese Korfuzi) è un'isola greca, nel mar Ionio, posta di fronte alle coste dell'Epiro, al confine tra Grecia e Albania.

Le Isole Ionie (in greco moderno: a s, traslitterato: Iónia nisiá; in greco antico: s, Iónioi Nêsoi; in veneto Ìxole Ionie) costituiscono un arcipelago greco nel Mar Ionio. Tradizionalmente denominato con il termine di Eptaneso, cioè "Le Sette Isole" (in greco moderno: Eptsa, traslitterato: Eptánisa; in greco antico: pts, Heptánesos), l'arcipelago comprende in realtà numerose altre isole oltre alle sette maggiori.