Un no irrevocabile - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : MAI

Significato/Curiosita : Un no irrevocabile L'Unione Economica e Monetaria (UEM) dell'Unione Europea è un termine ampio che include l'insieme delle politiche fiscali, valutarie, concorrenziali e monetarie messe in coordinamento dal luglio 1988 con lo scopo di avvicinare le rispettive economie dell'Unione Europea. Il momento simbolico più importante si concretizzò con l'adozione di una moneta unica europea, l'euro nel 1999, in sostituzione delle rispettive valute nazionali da parte degli Stati membri dell'Unione Europea, una ... Codici MAI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mangochi (Malawi)

mai – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua maithili Anime e manga Mai la ragazza psichica ( Mai ) – manga sceneggiato di Kazuya Kudo e disegnato da Ryoichi Ikegami

( ) – manga sceneggiato di Kazuya Kudo e disegnato da Ryoichi Ikegami Mai – personaggio del manga e anime Dragon Ball

– personaggio del manga e anime Mai – personaggio della serie di visual novel Popotan

– personaggio della serie di visual novel Mai Misho – personaggio dell'anime Pretty Cure Splash Star Geografia Distretto di Mai-Mne – nel sud dell'Eritrea

– nel sud dell'Eritrea Distretto di Mai – della provincia di Phongsali, nel Laos Musica Mai/Che mi succede adesso – singolo di Junie Russo del 1976

– singolo di Junie Russo del 1976 Mai – singolo di Alessandro Casillo del 2012

– singolo di Alessandro Casillo del 2012 Mai – singolo di Giaime del 2019

– singolo di Giaime del 2019 Mai – singolo di Ensi del 2021 Persone Angelo Mai – cardinale italiano

– cardinale italiano Dominic Mai Thanh Luong – vescovo cattolico vietnamita naturalizzato statunitense

– vescovo cattolico vietnamita naturalizzato statunitense Ella Mai – cantautrice britannica

– cantautrice britannica Gino Aldi Mai – avvocato e politico italiano

– avvocato e politico italiano Jeannie Mai – personaggio televisivo ed esperta di moda statunitense

– personaggio televisivo ed esperta di moda statunitense Karl Mai – calciatore tedesco

– calciatore tedesco Loren Cristina Mai – modella italiana

– modella italiana Luigi Mai – compositore di scacchi italiano

– compositore di scacchi italiano Marie-Mai – cantante canadese

– cantante canadese Mukhtar Mai – attivista pakistana

– attivista pakistana Ottavio Mai – artista e scrittore italiano

– artista e scrittore italiano Vincenzo Mai – artista italiano Mai Chao – allenatore di calcio ed ex calciatore cinese Altro Mai – cognome cinese (in caratteri cinesi tradizionali)

– cognome cinese (in caratteri cinesi tradizionali) MAI – organizzazione senza scopo di lucro di Montréal Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «mai» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

