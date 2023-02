Io... in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Io... in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EGO

Significato/Curiosita : Io... in latino La lingua latina è una lingua indoeuropea appartenente al gruppo delle lingue latino-falische. Veniva parlata nel Lazio (Latium in latino) dagli inizi del I millennio a.C. Oggi rimane la lingua ufficiale di un solo stato al mondo, la Città del Vaticano. La locuzione latina alter ego ("un altro io") indica un sostituto di una persona, autorizzato ad agire per conto e in rappresentanza della persona di cui fa le veci, oppure un altro sé, una seconda personalità all'interno di una stessa persona, con caratteristiche nettamente distinte dalla prima. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

