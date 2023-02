Un invito a parlare - Cruciverba

Lasciali parlare (Let Them All Talk) è un film del 2020 diretto da Steven Soderbergh.

Sigle

Dagens Industri – quotidiano finanziario svedese

– quotidiano finanziario svedese Decreto Interministeriale

Direzione Italia – partito politico italiano

– partito politico italiano Diabetes insipidus – diabete insipido

– diabete insipido Dirección de Inteligencia – servizio segreto civile cubano

Aeronautica

Albatros D.I – biplano monomotore da caccia della Albatros Flugzeugwerke

Codici

DI – codice vettore IATA di dba

DI – codice ISO 3166-2:AL del Distretto di Dibër (Albania)

DI – codice ISO 3166-2:GN di Dinguiraye (Guinea)

DI – codice ISO 3166-2:TL di Dili (Timor Est)

Elettronica

Direct Injection Box – dispositivo elettronico utilizzato in ambito musicale

Mineralogia

Di – abbreviazione di diopside

Musica

D.I. – gruppo musicale hardcore punk statunitense

Altro

Dì – parte del giorno

– parte del giorno Di – comune del Burkina Faso

– comune del Burkina Faso Di – gruppo etnico della Cina

– gruppo etnico della Cina Lady Di – soprannome della Principessa Diana del Galles

Di – antica tribù barbarica cinese risalente al 700-500 a.C. circa.

DI – cinquecentouno nel sistema di numerazione romano

