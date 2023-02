Un insegna da western - Cruciverba

L'uomo senza paura (Man Without a Star) è un film del 1955 diretto da King Vidor.

Il saloon (termine inglese) era un locale pubblico diffuso nel cosiddetto Far West degli Stati Uniti nel XIX secolo. Serviva principalmente bevande alcoliche ma anche cibo e a volte era sede di un albergo. Spesso dotati anche di pianista, i saloon fiorirono progressivamente dai primi decenni dell'Ottocento in poi e sono stati set della maggioranza dei film western. La porta era tradizionalmente costituita da due ante in legno che si aprivano in entrambi i sensi.