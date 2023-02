È innato nel generoso - Cruciverba

L'Iliade (in greco antico: , Iliás) è un poema epico in esametri dattilici, tradizionalmente attribuito a Omero. Ambientato ai tempi della guerra di Troia, città da cui prende il nome, narra gli eventi accaduti nei cinquantuno giorni del decimo e ultimo anno di guerra, in cui l'ira di Achille è l'argomento portante. Opera antica e complessa, è un caposaldo della letteratura greca e occidentale.

Cinema

– cortometraggio del 2005 diretto da Adam Salky Dare – film del 2009 diretto da Adam Salky

Geografia

Dare – municipio del Distretto di Dili, Timor Est

Musica

– gruppo musicale heavy metal britannico Dare – album dei The Human League del 1981

– singolo di Shakira del 2014, dall'album Dare – album di Mario Biondi del 2021

Persone

Dare

Barbara Dare (1963) – ex attrice pornografica statunitense

(1972-2004) – cestista nigeriano Zena Dare (1887-1975) – attrice e cantante britannica

Darè

Gastone Darè (1918-1976) – schermidore, dirigente sportivo e politico italiano

Altro