Iniziali di Ramsay, lo chef - Cruciverba

Sigle

Georgian Railway – ferrovie della Georgia

– ferrovie della Georgia Giornale Radio – notiziario radiofonico

– notiziario radiofonico Globuli rossi – componenti del sangue

– componenti del sangue Grande Randonnée – rete europea di sentieri di lungo percorso

– rete europea di sentieri di lungo percorso Gwoyeu Romatzyh – sistema di trascrizione della lingua cinese

– sistema di trascrizione della lingua cinese Good Round – “Bel round” usato in ambito videoludico nelle chat di gruppo solitamente alla fine di un bel round

Codici

GR – codice vettore IATA di Aurigny Air Services e Gemini Air Cargo

GR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Grecia

GR – codice ISO 3166-2:CH del Canton Grigioni (Svizzera)

GR – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Granada (Spagna)

GR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Grosseto (Italia)

GR – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Giurgiu (Romania)

Informatica

.gr – dominio di primo livello della Grecia

Mineralogia

Gr – abbreviazione di grafite

Musica

GR (etichetta discografica) – etichetta discografica italiana

Unità di misura

gr – simbolo del grano

gr – abbreviazione impropria comunemente usata per indicare il grammo (il simbolo corretto è g)

Altro

gr. – sta per GRECO [ gr(eco)]

GR – targa automobilistica di Grosseto

GR – targa automobilistica di Grieskirchen (Austria)

GR – targa automobilistica di Görlitz (Germania)