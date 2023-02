Lo indossa il sanitario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo indossa il sanitario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAMICE

Significato/Curiosita : Lo indossa il sanitario Le convenzioni di Ginevra consistono in una serie di trattati internazionali sottoscritti per la maggior parte a Ginevra, in Svizzera. Esse costituiscono, nel loro complesso, un corpo giuridico di diritto internazionale, noto anche sotto i nomi di diritto di Ginevra, diritto delle vittime di ... Camice – indumento professionale utilizzato in ambito sanitario o in laboratorio

– indumento professionale utilizzato in ambito sanitario o in laboratorio Camice – veste liturgica Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «camice» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: indossa; sanitario; La indossa vano gli antichi Romani; S indossa no umilmente; A volte le signore lo indossa no in testa; Lo indossa va Penelope; Servizio sanitario Nazionale; Un controllore sanitario ; Le ispezioni del sanitario ; Si prende cura dei piedi a livello sanitario ; Cerca nelle Definizioni