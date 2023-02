Imperla la fronte dell atleta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imperla la fronte dell atleta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SUDORE

Significato/Curiosita : Imperla la fronte dell atleta Il sudore è un liquido ipotonico (ca. 110 mmol/l) secreto dalle ghiandole sudoripare della pelle. È composto di acqua, ioni (Na+, K+, Cl-), urea e immunoglobuline. È composto anche da colesterolo e, durante sforzi fisici rilevanti, acido lattico. I responsabili del cattivo odore sono le basi volatili (metilammina, trimetilammina) e gli acidi grassi volatili. Il processo di secrezione del sudore è chiamato sudorazione o diaforesi, in gergo medico perspiratio sensibilis. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

