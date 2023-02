Imbroglioni, mascalzoni - Cruciverba

Antonella Lualdi, nome d'arte di Antonietta De Pascale (Beirut, 6 luglio 1931), è un'attrice e cantante italiana.

Striptease è un film del 1996 diretto da Andrew Bergman e interpretato da Demi Moore, Armand Assante, Ving Rhames, Robert Patrick e Burt Reynolds. Basato sull'omonimo romanzo di Carl Hiaasen, il film è incentrato su una ex segretaria dell'FBI, ora spogliarellista, coinvolta contemporaneamente nella battaglia legale per la custodia della figlia e in un intrigo politico.