Imbarcazioni in genere - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : NATANTI

Significato/Curiosita : Imbarcazioni in genere Imbarcazione indica genericamente una nave, il termine è però anche utilizzato per indicare la classificazione giuridica di una nave. Nell'ordinamento giuridico italiano, sono definite natanti le unità da diporto barche a remi e quelle il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 m, indipendentemente dalla loro propulsione. I natanti, come categoria di unità da diporto, esistono solo nel diritto italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

