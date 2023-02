I... pettini dei contadini - Cruciverba

Il Mostro di Firenze (inizialmente "maniaco delle coppiette") è la denominazione usata dai media italiani per riferirsi a una serie di otto duplici omicidi commessi fra il 1968 e il 1985 ai danni di coppie appartate in auto in varie zone boschive della provincia di Firenze. Il primo della serie, quello del 1968, venne considerato legato agli altri solo quindici anni dopo. Fu il primo caso di ...

Antonio Rastrelli (Portici, 15 ottobre 1927 – Napoli, 15 agosto 2019) è stato un politico italiano, sottosegretario di Stato al Tesoro nel governo Berlusconi I e presidente della Regione Campania dal 25 aprile 1995 al 23 marzo 1999.