Lo hobbit protagonista de Il Signore degli Anelli - Cruciverba

Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere (The Lord of the Rings: The Rings of Power) è una serie televisiva statunitense creata da J. D. Payne e Patrick McKay, basata sulle appendici del romanzo Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien. La serie è ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi raccontati ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.

Frodo Baggins (in ovestron: Froda Labingi: in italiano anche Frodo Sacconi) è un personaggio di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. È il protagonista del famoso romanzo Il Signore degli Anelli. È uno Hobbit, nato il 22 settembre 2968 della Terza Era (T.E.) da Drogo Baggins e Primula Brandibuck. Bilbo Baggins è suo cugino.