Hill: era don Matteo in TV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hill: era don Matteo in TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERENCE

Significato/Curiosita : Hill: era don Matteo in TV Don Matteo è una serie televisiva italiana, prodotta dalla Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, trasmessa in prima visione su Rai1 dal 7 gennaio 2000. Terence Hill, pseudonimo di Mario Girotti (Venezia, 29 marzo 1939), è un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

