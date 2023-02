Hanno la chioma di foglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno la chioma di foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALBERI

Significato/Curiosita : Hanno la chioma di foglie Cupressus L., 1753 è un genere di piante della famiglia Cupressaceae (cipressi in senso ampio) comprendente alberi anche di notevoli dimensioni, alti fino a 50 metri, con chioma generalmente affusolata, piramidale, molto ramificata e rametti cilindrici con numerosissime foglie. Un albero (dal latino arbor) è una pianta legnosa perenne, capace di svilupparsi in altezza grazie ad un fusto legnoso, detto "tronco", che di solito inizia a ramificarsi a qualche metro dal suolo. L'insieme dei rami e delle foglie determina la chioma che può avere forme diverse a seconda delle specie e delle condizioni ambientali. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: hanno; chioma; foglie; Le hanno sorci e topi; hanno aiuti e assistenti; Le hanno il prete e i frati; hanno perso il marito; Si dice di chioma inanellata; Il re con la chioma ; Ha il nucleo nella chioma ; Lo è la chioma come la seta; Mangia foglie di eucalipto; I foglie tti adesivi per promemoria; Infuso di foglie esotiche; Ha le foglie a spada;