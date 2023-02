La guidò Aldo Moro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La guidò Aldo Moro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DC

Significato/Curiosita : La guido Aldo Moro Aldo Romeo Luigi Moro (Maglie, 23 settembre 1916 – Roma, 9 maggio 1978) è stato un politico e giurista italiano. DC Comics, precedentemente nota come Detective Comics Inc., è una casa editrice statunitense specializzata nella pubblicazione di fumetti, divisione editoriale di DC Entertainment, sussidiaria di Warner Bros. Global Brands and Franchises e a sua volta di Warner Bros. Discovery. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: guidò; aldo; moro; Il doge che guidò i Veneziani a Lepanto; guidò gli ebrei verso la Terra Promessa; Il partito che guidò l URSS; L Eltsin che guidò la Russia; Il caldo delle lenzuola; Nel caldo e nel gelo; Quello brulé si beve caldo ; Le paga chi fraziona il saldo ; Breve poesia amoro sa; Breve poesia satirica o amoro sa; La ripercussione di un fatto clamoro so; Il partito di moro ; Cerca nelle Definizioni